Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19

"Правительство Чукотского АО выделило дополнительные средства - 1 миллион рублей - для возмещения штрафов за возврат билетов, а также сборов, уплаченных за оформление проездных документов по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения по территории Чукотского автономного округа, если дата отправления приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.