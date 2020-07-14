Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Власти Чукотки выделили 1 миллион рублей на возмещение штрафов за возврат неиспользованных с 1 марта авиабилетов по внутрирегиональным маршрутам, сообщает окружной департамент социальной политики.
"Правительство Чукотского АО выделило дополнительные средства - 1 миллион рублей - для возмещения штрафов за возврат билетов, а также сборов, уплаченных за оформление проездных документов по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения по территории Чукотского автономного округа, если дата отправления приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Ранее компенсацию расходов могли получить только пассажиры с билетами в другие регионы Российской Федерации и обратно.
Также ранее власти Чукотки добавили в программу компенсации расходов за возврат авиабилетов и невозвратные билеты.
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