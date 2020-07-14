Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574308938.html
Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
Власти Чукотки выделили 1 миллион рублей на возмещение штрафов за возврат неиспользованных с 1 марта авиабилетов по внутрирегиональным маршрутам, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T05:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_75b1ca4c5f8754944114ed6de966dca0.jpg
чукотка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_75b1ca4c5f8754944114ed6de966dca0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_133:0:2862:2047_1400x0_80_0_0_c70965db4aa0da4cbb3ecf55376cd903.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_257:0:2304:2047_1400x0_80_0_0_f6291910aa2b8d9adb021741a4287738.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, общество

Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19

05:49 14.07.2020
182
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Власти Чукотки выделили 1 миллион рублей на возмещение штрафов за возврат неиспользованных с 1 марта авиабилетов по внутрирегиональным маршрутам, сообщает окружной департамент социальной политики.
"Правительство Чукотского АО выделило дополнительные средства - 1 миллион рублей - для возмещения штрафов за возврат билетов, а также сборов, уплаченных за оформление проездных документов по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения по территории Чукотского автономного округа, если дата отправления приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Ранее компенсацию расходов могли получить только пассажиры с билетами в другие регионы Российской Федерации и обратно.
Также ранее власти Чукотки добавили в программу компенсации расходов за возврат авиабилетов и невозвратные билеты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаОбщество
Рекомендуем
Девушка в медицинской маске
Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
Япония
Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
ЛЭП
В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Нашивки сотрудников МЧС России
В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
Сирия
Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Рубль и Юань
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
Поиск пропавших после оползня в поселке Цунаги на юге Японии
СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
Австралия
Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
Казахстан
В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
Пальмира
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Здание Центрального банка РФ
Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
Будильник
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Нур-Султан
В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния