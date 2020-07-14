Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье

"В Забайкальском крае отменили обязательный 14-дневный режим самоизоляции для жителей региона, которые прибыли из других стран и субъектов РФ. Соответствующие изменения внесли в постановление Губернатора региона о режиме повышенной готовности и комплексе ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что забайкальцам, которые прибыли в край из других стран и регионов, по-прежнему необходимо оставаться дома в случае обнаружения признаков респираторной инфекции и обращаться к медикам в телефонном режиме. При этом жители обязательно должны информировать о своем пребывании в других странах и регионах.