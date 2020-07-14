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Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
Обязательный двухнедельный режим самоизоляции для прибывающих в Забайкальский край из-за границы и других регионов отменен, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T05:42
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край, общество

Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье

05:42 14.07.2020
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© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© Рамиль Ситдиков
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Обязательный двухнедельный режим самоизоляции для прибывающих в Забайкальский край из-за границы и других регионов отменен, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Забайкальском крае отменили обязательный 14-дневный режим самоизоляции для жителей региона, которые прибыли из других стран и субъектов РФ. Соответствующие изменения внесли в постановление Губернатора региона о режиме повышенной готовности и комплексе ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что забайкальцам, которые прибыли в край из других стран и регионов, по-прежнему необходимо оставаться дома в случае обнаружения признаков респираторной инфекции и обращаться к медикам в телефонном режиме. При этом жители обязательно должны информировать о своем пребывании в других странах и регионах.
По данным правительства края на понедельник, в регионе с начала пандемии обнаружены 3728 случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Забайкальский крайОбщество
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