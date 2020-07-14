В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии

Ранее сообщалось, что аварийное отключение двух кабельных линий оставило без электричества 11 улиц в центральной части Южно-Сахалинска.

"Сахалинэнерго" во вторник к 13.00 (5.00 мск) восстановило электроснабжение в центре Южно-Сахалинска, которое было нарушено в понедельник вечером вчера из-за повреждения нескольких кабельных линий электропередачи", - рассказала собеседница агентства.

По данным энергокомпании, в восстановительных работах были задействованы 12 человек и 7 единиц техники в составе трех ремонтных бригад.