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В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
Нарушенное из-за аварии в понедельник электроснабжение центра Южно-Сахалинска восстановлено, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T05:35
южно-сахалинск
происшествия
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южно-сахалинск, происшествия

В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии

05:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЛЭП. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл – РИА Новости. Нарушенное из-за аварии в понедельник электроснабжение центра Южно-Сахалинска восстановлено, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.
Ранее сообщалось, что аварийное отключение двух кабельных линий оставило без электричества 11 улиц в центральной части Южно-Сахалинска.
"Сахалинэнерго" во вторник к 13.00 (5.00 мск) восстановило электроснабжение в центре Южно-Сахалинска, которое было нарушено в понедельник вечером вчера из-за повреждения нескольких кабельных линий электропередачи", - рассказала собеседница агентства.
По данным энергокомпании, в восстановительных работах были задействованы 12 человек и 7 единиц техники в составе трех ремонтных бригад.
Линии электропередач
10 июля, 11:45
В Омске восстановили электроснабжение после аварии на трех подстанциях
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Южно-СахалинскПроисшествия
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