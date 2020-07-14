Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США

"Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше", - сказал журналистам задержанный Абдалла аль-Мишуат.