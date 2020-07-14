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Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Задержанный близ города Тадмор под Пальмирой боевик из группировки "Магавир ас-Саура" сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T05:51
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пальмира, сирия, сша, в мире

Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США

05:32 14.07.2020 (обновлено: 05:51 14.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Сирия. Архивное фото
ТАДМОР (Сирия), 14 июл – РИА Новости. Задержанный близ города Тадмор под Пальмирой боевик из группировки "Магавир ас-Саура" сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.
Ранее сообщалось, что троих боевиков "Магавир ас-Саура" задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры после того, как они попали на минное поле. Боевики сообщили, что их отправили на задание, они должны были добыть сведения о российских и иранских объектах.
"Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше", - сказал журналистам задержанный Абдалла аль-Мишуат.
По его словам, боевиков готовили с использованием американского оружия, но на задание участники банды отправились с российскими автоматами.
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