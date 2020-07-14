Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах

ТАДМОР (Сирия), 14 июл – РИА Новости. Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры , сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.

"Мы числимся в организации "Магавир ас-Саура". Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле", - рассказал журналистам один из задержанных боевиков Джасем аль-Али.

По его словам, подорвавшись на мине, погибли несколько человек.

"Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда", - добавил он.

Боевик отметил, что задачей вооруженной группы был сбор информации. "Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка , в город Эль-Мансура ... Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах", - отметил задержанный боевик, пояснив, что группа ехала из населенного пункта Эт-Танф

На выполнение задания, по словам задержанных, они получили от кураторов несколько тысяч долларов. "На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все", - сообщил журналистам второй задержанный Абдалла аль-Мишуат.

Задержанные признаются, что до участия в незаконных формированиях некоторые из них работали на гражданских профессиях. В частности, третий задержанный Мухаммед Таешмеллан сообщил, что был пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан, а затем примкнул к боевикам.

"Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню "Магавир ас-Сауры". Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была 400 долларов. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт как рядового", - рассказал он.

Сейчас все трое находятся в заключении в расположении сирийских войск в городе Тадмор. После задержания сирийские военные нашли у них автоматы, гранаты, большое количество боеприпасов, а также деньги и наркотики. Сирийские спецслужбы проверят их показания и попытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.

Кроме того, задержанный близ города Тадмор под Пальмирой боевик из группировки "Магавир ас-Саура" сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

"Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше", - сказал журналистам задержанный Абдалла аль-Мишуат.