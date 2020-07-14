https://ria.ru/20200714/1574308669.html
Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
Центральный Банк России с 14 июля отозвал лицензию у кредитной организации "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T05:16
2020-07-14T05:46
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