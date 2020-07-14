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Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
Центральный Банк России с 14 июля отозвал лицензию у кредитной организации "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T05:46
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Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"

05:16 14.07.2020 (обновлено: 05:46 14.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Центральный Банк России с 14 июля отозвал лицензию у кредитной организации "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.
"Отозвать с 14 июля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Акционерное общество "Народный банк Тувы, регистрационный номер Банка России 1309, дата регистрации 28 декабря 1990 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лицензия у банка отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке РФ", а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Здание Центрального банка России в Москве
10 июля, 02:31
Эксперт рассказал, как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию
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