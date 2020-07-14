Временные власти Боливии отказались реагировать на запросы омбудсмена

ЛА-ПАС, 14 июл - РИА Новости. Переходное правительство Боливии считает, что национальный омбудсмен Надя Крус занимает свою должность незаконно, и не намерено реагировать на ее запросы, заявил замминистра безопасности Уилсон Сантамариа.
"Правительство считает, что этот орган, офис омбудсмена, сейчас узурпирован руководством с истекшим мандатом, и поэтому его действия являются недействительными", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Сантамариа указал, что правительство сочло незаконным дальнейшее использование должности омбудсмена и обвинило Надю Крус в работе на политическую партию экс-президента Эво Моралеса "Движение к социализму", после чего призвал Законодательное собрание страны немедленно начать процесс выбора нового омбудсмена.
Крус активно критиковала нарушения прав человека во время и после государственного переворота в Боливии в ноябре 2019 года, который повлек за собой свержение Эво Моралеса, и тесно сотрудничала с Межамериканской комиссией по правам человека.