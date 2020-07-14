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Временные власти Боливии отказались реагировать на запросы омбудсмена
Переходное правительство Боливии считает, что национальный омбудсмен Надя Крус занимает свою должность незаконно, и не намерено реагировать на ее запросы,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:59
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боливия, в мире

Временные власти Боливии отказались реагировать на запросы омбудсмена

04:59 14.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, 14 июл - РИА Новости. Переходное правительство Боливии считает, что национальный омбудсмен Надя Крус занимает свою должность незаконно, и не намерено реагировать на ее запросы, заявил замминистра безопасности Уилсон Сантамариа.
"Правительство считает, что этот орган, офис омбудсмена, сейчас узурпирован руководством с истекшим мандатом, и поэтому его действия являются недействительными", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Чиновник сообщил, что правительство вернет без ответа запросы, поступившие от правозащитницы, временно занимающей пост омбудсмена Боливии с января 2019 года. Решением парламента после отставки Давида Тесаноса Пинто Крус назначала руководить офисом омбудсмена на 90-дневный срок.
Сантамариа указал, что правительство сочло незаконным дальнейшее использование должности омбудсмена и обвинило Надю Крус в работе на политическую партию экс-президента Эво Моралеса "Движение к социализму", после чего призвал Законодательное собрание страны немедленно начать процесс выбора нового омбудсмена.
Крус активно критиковала нарушения прав человека во время и после государственного переворота в Боливии в ноябре 2019 года, который повлек за собой свержение Эво Моралеса, и тесно сотрудничала с Межамериканской комиссией по правам человека.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
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