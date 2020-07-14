Временные власти Боливии отказались реагировать на запросы омбудсмена

"Правительство считает, что этот орган, офис омбудсмена, сейчас узурпирован руководством с истекшим мандатом, и поэтому его действия являются недействительными", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Крус активно критиковала нарушения прав человека во время и после государственного переворота в Боливии в ноябре 2019 года, который повлек за собой свержение Эво Моралеса, и тесно сотрудничала с Межамериканской комиссией по правам человека.