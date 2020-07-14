В Мексике число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 300 тысяч

"На 13 июля 2020 года 304 435 подтвержденных случаев COVID-19, 28 843 активных (в которых симптомы проявились за последние 14 дней - ред.) и 76 824 подозрительных случая заболевания", - сообщил он в своем микроблоге в Twitter.
За сутки подтверждены 485 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число составляет 35 491.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье о снижении общей интенсивности эпидемии в стране и восстановлении экономики, хотя в 9 штатах наблюдается рост числа заболеваний COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.