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Распространение нового коронавируса
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В Мексике число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 300 тысяч
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 4685 и составляет 304 435, от осложнений заболевания скончались еще 485 РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 300 тысяч

04:58 14.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 4685 и составляет 304 435, от осложнений заболевания скончались еще 485 человек, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.
"На 13 июля 2020 года 304 435 подтвержденных случаев COVID-19, 28 843 активных (в которых симптомы проявились за последние 14 дней - ред.) и 76 824 подозрительных случая заболевания", - сообщил он в своем микроблоге в Twitter.
За сутки подтверждены 485 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число составляет 35 491.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье о снижении общей интенсивности эпидемии в стране и восстановлении экономики, хотя в 9 штатах наблюдается рост числа заболеваний COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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