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В Хабаровске женщину осудили за гибель выпавшего из окна ребенка
Суд приговорил жительницу Хабаровского края к одному году лишения свободы в колонии-поселении за смерть 4-летней дочери, выпавшей из окна, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:56
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
хабаровский край, происшествия

В Хабаровске женщину осудили за гибель выпавшего из окна ребенка

04:56 14.07.2020
637
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Хабаровского края к одному году лишения свободы в колонии-поселении за смерть 4-летней дочери, выпавшей из окна, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Суд установил, что днем 8 марта 2020 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула в комнате общежития поселка Чегдомын. Ее четырехлетняя дочь осталась без внимания. Девочка залезла на подоконник и выпала из окна третьего этажа. От полученных травм она скончалась.
"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летней женщины, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности… Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденная признала свою вину и раскаялась.
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