В Хабаровске женщину осудили за гибель выпавшего из окна ребенка

Суд установил, что днем 8 марта 2020 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула в комнате общежития поселка Чегдомын. Ее четырехлетняя дочь осталась без внимания. Девочка залезла на подоконник и выпала из окна третьего этажа. От полученных травм она скончалась.