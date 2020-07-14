В Хабаровске женщину осудили за гибель выпавшего из окна ребенка

ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Хабаровского края к одному году лишения свободы в колонии-поселении за смерть 4-летней дочери, выпавшей из окна, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Суд установил, что днем 8 марта 2020 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула в комнате общежития поселка Чегдомын. Ее четырехлетняя дочь осталась без внимания. Девочка залезла на подоконник и выпала из окна третьего этажа. От полученных травм она скончалась.
"Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летней женщины, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности… Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденная признала свою вину и раскаялась.