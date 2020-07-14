Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574308463.html
В Бурятии за сутки выявили 32 случая COVID-19
За сутки в Бурятии выявлены 32 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрирован 3481 случай, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_446:79:3072:2048_1400x0_80_0_0_d4ec3a02fe88d5bcecacc15eb6eae38e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_415:0:2463:2048_1400x0_80_0_0_8af4124a6f091dffbf07953d689409e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, происшествия

В Бурятии за сутки выявили 32 случая COVID-19

04:53 14.07.2020
239
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии выявлены 32 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрирован 3481 случай, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 14.07.2020 зарегистрировано 3481 (+32) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1972", – говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в стационарах находятся 397 пациентов, в том числе 24 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 428 пациентов.
В реанимации находятся 17 человек, в том числе на ИВЛ пять пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске женщину осудили за гибель выпавшего из окна ребенка
Боливия
Временные власти Боливии отказались реагировать на запросы омбудсмена
Китайские военные
Япония особо отметила укрепление военного сотрудничества России и Китая
Мексика
В Мексике число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 300 тысяч
Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
На надпись Black Lives Matter у башни Трампа в Нью-Йорке разлили краску
Будильник
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Медик у машины скорой помощи
В Приамурье число умерших от COVID-19 выросло до 26 человек
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе
ЛЭП
В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
Девушка в медицинской маске
Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
Здание Центрального банка РФ
Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Красноярском крае локализовали пожар на складе стройматериалов
Пальмира
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния