https://ria.ru/20200714/1574308463.html
В Бурятии за сутки выявили 32 случая COVID-19
За сутки в Бурятии выявлены 32 новых случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрирован 3481 случай, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:53
2020-07-14T04:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
происшествия
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республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, происшествия