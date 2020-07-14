Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом " Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом " Звезда ", как спать в жару без кондиционера.

"Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но мне кажется, что кондиционер - оптимальный вариант в данном случае", – рассказала Максимова.

По ее словам, в случае отсутствия кондиционера следует раскрывать окна, при этом в комнате, где предполагается сон, необходимо закрывать шторы и окна, чтобы помещение не нагревалось.