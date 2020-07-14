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Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:49
россия
здоровье
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РИА Новости
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россия, здоровье, общество

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

04:49 14.07.2020
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© Depositphotos / NobiliorБудильник
Будильник
© Depositphotos / Nobilior
Будильник. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
"Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но мне кажется, что кондиционер - оптимальный вариант в данном случае", – рассказала Максимова.
По ее словам, в случае отсутствия кондиционера следует раскрывать окна, при этом в комнате, где предполагается сон, необходимо закрывать шторы и окна, чтобы помещение не нагревалось.
Специалист также посоветовала спать в жару без одеяла, либо использовать одеяло из льна или хлопка. Она добавила, что в слишком теплую погоду нельзя накрываться синтетическими покрывалами, так как из-за них хуже дышит кожа.
Спящий мужчина
9 июля, 16:30ЗОЖ
Врач рассказала, как увеличить продолжительность глубокого сна
96171465
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РоссияЗдоровьеОбщество
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