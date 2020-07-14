https://ria.ru/20200714/1574308431.html
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:49
2020-07-14T04:49
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153317/42/1533174235_0:183:2500:1589_1400x0_80_0_0_b2d66edc1160d80e250688ec92625430.jpg
https://rsport.ria.ru/20200709/1574123170.html
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153317/42/1533174235_0:183:2500:1589_1400x0_80_0_0_b2d66edc1160d80e250688ec92625430.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174235_277:0:2500:1667_1400x0_80_0_0_482ce16ed14fcc698f9c6af8d08bc639.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153317/42/1533174235_787:0:2454:1667_1400x0_80_0_0_1ba9aa055201474e5906d73ce0f0b61e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье, общество
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда
", как спать в жару без кондиционера.
"Увлажнитель в спальне не лишний. Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но мне кажется, что кондиционер - оптимальный вариант в данном случае", – рассказала Максимова.
По ее словам, в случае отсутствия кондиционера следует раскрывать окна, при этом в комнате, где предполагается сон, необходимо закрывать шторы и окна, чтобы помещение не нагревалось.
Специалист также посоветовала спать в жару без одеяла, либо использовать одеяло из льна или хлопка. Она добавила, что в слишком теплую погоду нельзя накрываться синтетическими покрывалами, так как из-за них хуже дышит кожа.