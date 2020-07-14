Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574308392.html
Япония особо отметила укрепление военного сотрудничества России и Китая
Рост военного сотрудничества России и Китая особо отмечен в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой Книге обороны, поступившей в распоряжение РИА... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:49
россия
китай
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571118427_465:72:3040:1520_1400x0_80_0_0_2e1bb7b27943df68d3bf2ba319e02a08.jpg
https://ria.ru/20200710/1574161086.html
https://ria.ru/20200710/1574156290.html
россия
китай
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571118427_465:72:3040:1520_1400x0_80_0_0_2e1bb7b27943df68d3bf2ba319e02a08.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571118427_916:16:3019:1593_1400x0_80_0_0_5d287cc62d67f36ab2498f333a2ec980.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571118427_1259:39:2985:1765_1400x0_80_0_0_3fbc55bd7a58509b0e6c0e05395cb662.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, япония, в мире

Япония особо отметила укрепление военного сотрудничества России и Китая

04:49 14.07.2020
657
© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайские военные
Китайские военные
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайские военные. Архивное фото
ТОКИО, 14 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Рост военного сотрудничества России и Китая особо отмечен в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой Книге обороны, поступившей в распоряжение РИА Новости.
Тема укрепления военного сотрудничества Китая и России выделена в отдельную главу. В ней отмечаются совместные полеты российских Ту-95 и китайских Н-6 от Японского моря до Восточно-Китайского моря в июле прошлого года, подписание совместных документов.
"В сентябре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель председателя Военного совета ЦК КПК Чжан Юся подписали ряд документов о военном и военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие структуры обеих стран твердо отрицают наличие военного союза, но с точки зрения укрепления взаимодействия двух стран в последние годы необходимо внимательно следить за его дальнейшим развитием", - говорится в докладе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
10 июля, 12:23
Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем
В Белой книге есть и общий анализ состояния российско-китайских отношений в оборонной сфере. Отмечается и принятие совместного заявления по итогам встречи лидеров двух стран в июне прошлого года.
"Путем этого военного и технического сотрудничества двух стран повышается функциональность вооружений и управление китайской армии, что не может не вызывать роста беспокойства с точки зрения обеспечения безопасности вокруг нашей страны. Необходимо внимательно следить за тенденциями военного взаимодействия двух стран", - делает вывод Белая книга по обороне Японии.
Министерство обороны отмечает и рост военного присутствия России от Арктики до Ближнего и Дальнего Востока. В Белой книге традиционно уделяется внимание усилению активности в районе Дальнего Востока и вблизи "северных территорий", как в Японии называют четыре острова Курильской гряды. Отмечаются военные учения в октябре на Сахалине и в Приморье с участием 8 тысяч человек, размещение на Дальнем Востоке Су-34, а также полеты Ту-95 и А-50 в июне и июле прошлого года с облетом территории Японии и полетом над островами Такэсима (корейское название Токто), в ходе которых якобы имело место нарушение воздушного пространства Японии.
Во вторник Белая книга обороны за 2020 год была представлена правительству.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
10 июля, 11:10
Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3
6200100
Обсудить 0
РоссияКитайЯпонияВ мире
Рекомендуем
Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
На надпись Black Lives Matter у башни Трампа в Нью-Йорке разлили краску
Будильник
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Боливия
Временные власти Боливии отказались реагировать на запросы омбудсмена
Пальмира
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Сирия
Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Япония
Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе
Истребитель ВВС США F-15E
Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 32 случая COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске женщину осудили за гибель выпавшего из окна ребенка
Армянский военнослужащий
США призвали Армению и Азербайджан прекратить применять силы на границе
Медик у машины скорой помощи
В Приамурье число умерших от COVID-19 выросло до 26 человек
Мексика
В Мексике число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 300 тысяч
Южно-Китайское море
Китай назвал заявления США по Южно-Китайскому морю неоправданными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния