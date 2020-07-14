Япония особо отметила укрепление военного сотрудничества России и Китая

"Путем этого военного и технического сотрудничества двух стран повышается функциональность вооружений и управление китайской армии, что не может не вызывать роста беспокойства с точки зрения обеспечения безопасности вокруг нашей страны. Необходимо внимательно следить за тенденциями военного взаимодействия двух стран", - делает вывод Белая книга по обороне Японии.