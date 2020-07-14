На надпись Black Lives Matter у башни Трампа в Нью-Йорке разлили краску

На видеозаписи, которую на своем сайте приводит телеканал NBC New York, видно, как человек в темной одежде разливает по надписи ведро красной краски, после чего убегает. По сообщению телеканала, департамент полиции Нью-Йорка начал расследование в связи с инцидентом.