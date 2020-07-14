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На надпись Black Lives Matter у башни Трампа в Нью-Йорке разлили краску
Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), появившейся ранее напротив небоскреба... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:45
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РИА Новости
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353
60
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нью-йорк (город), сша, в мире

На надпись Black Lives Matter у башни Трампа в Нью-Йорке разлили краску

04:45 14.07.2020
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© REUTERS / MIKE SEGARНеизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter у Башни Трампа в Нью-Йорке
© REUTERS / MIKE SEGAR
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Неизвестный облил красной краской буквы большой желтой надписи Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), появившейся ранее напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, местные власти уже восстановили надпись.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил, комментируя произошедшее, что антирасистское движение Black Lives Matter - это "больше, чем слова, и его нельзя отменить".
"Тому, кто испортил нашу надпись на Пятой авеню: хорошая попытка. Департамент транспорта Нью-Йорка уже все восстановил", - написал в Twitter мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который ранее сам помог сделать надпись.
На видеозаписи, которую на своем сайте приводит телеканал NBC New York, видно, как человек в темной одежде разливает по надписи ведро красной краски, после чего убегает. По сообщению телеканала, департамент полиции Нью-Йорка начал расследование в связи с инцидентом.
Надпись Black Lives Matter нанесли ранее на основных улицах в ряде районов и городов США.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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