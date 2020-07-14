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Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой
В каких случая йога не лечит, а в каких - калечит, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации йоги России, руководитель и cтарший преподаватель... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:00
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, общество

Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой

04:00 14.07.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoЗанятие йогой
Занятие йогой
© Depositphotos / VitalikRadko
Занятие йогой. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В каких случая йога не лечит, а в каких - калечит, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации йоги России, руководитель и cтарший преподаватель "Школы инструкторов йоги" Федерации йоги России Сергей Репин.
Йога – это очень травмоопасная телесная практика, там много моментов, которые не видны, например, когда вы смотрите видео. Поэтому обязательно нужно объяснение учителя, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации йоги России Сергей Репин.
"Йога – это не только телесная практика мышц, но и движение энергии. Это серьезно сказывается на всем состоянии организма вплоть до психологического состояния. Йога занимается установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату", – считает Сергей Репин.
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Начинать всегда нужно с тренером. Дальше все зависит от того, какую вы ставите цель, отметил президент Федерации йоги России.
"Если вы хотите просто заниматься любыми упражнениями, наверняка это будет полезно для здоровья, иногда это будет выглядеть как йога, в этом нет ничего страшного. Но если заниматься йогой серьезно, и если вы занимаетесь по видео без глубоких объяснений, это может серьезно повредить здоровью. Нужно очень хорошо разбираться в йоге, чтобы вести такие занятия самостоятельно. Но если это так, тогда вам не нужны никакие видео", – сказал Сергей Репин.
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Онлайн-обучение с тренером возможно, но есть определенное условие.
"В спорте достаточно часто пользуются онлайн-тренировками. Что касается йоги, здесь есть две стороны одной медали. Если это преподаватель, с которым вы хорошо знакомы и который вас знает, нет существенной разницы. Если же это преподаватель, которого вы ни разу в жизни не видели, его рекомендации, скорее всего, будут не совсем точными. Это возможно как временная мера. Онлайн-обучение возможно, если это ваш гуру, ваш педагог, ваш учитель", – рассказал радио Sputnik Сергей Репин.
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