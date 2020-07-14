Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой

"Йога – это не только телесная практика мышц, но и движение энергии. Это серьезно сказывается на всем состоянии организма вплоть до психологического состояния. Йога занимается установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату", – считает Сергей Репин.

"Если вы хотите просто заниматься любыми упражнениями, наверняка это будет полезно для здоровья, иногда это будет выглядеть как йога, в этом нет ничего страшного. Но если заниматься йогой серьезно, и если вы занимаетесь по видео без глубоких объяснений, это может серьезно повредить здоровью. Нужно очень хорошо разбираться в йоге, чтобы вести такие занятия самостоятельно. Но если это так, тогда вам не нужны никакие видео", – сказал Сергей Репин.