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Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае
Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае после разгерметизации нефтепровода, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Хабаровском краю и Еврейской... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:56
2020-07-14T04:05
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости.
Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае
после разгерметизации нефтепровода, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.
"Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В свою очередь Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха – Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района.
"Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что по факту разлива прокуроры организовали проверку с участием специалистов Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, Амурского территориального управления Росрыболовства.