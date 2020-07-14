Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае

"Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка", - говорится в сообщении.