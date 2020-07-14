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На Шпицбергене заработал первый российский полигон для изучения мерзлоты
Первый полигон для изучения многолетней мерзлоты, а также испытания технологий, которые могут применяться при освоении Арктики, заработал на Шпицбергене,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:50
арктика
шпицберген
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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арктика, шпицберген, общество

На Шпицбергене заработал первый российский полигон для изучения мерзлоты

03:50 14.07.2020
461
© Фото : Максим Курапов Шпицберген
Шпицберген
© Фото : Максим Курапов
Шпицберген . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый полигон для изучения многолетней мерзлоты, а также испытания технологий, которые могут применяться при освоении Арктики, заработал на Шпицбергене, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
"В 2016 году ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета начали работы и к настоящему моменту завершили создание мерзлотного полигона в окрестностях поселка Баренцбург – первого отечественного мерзлотного полигона в высокоширотной Арктике", - сказал Шумаков.
Как уточнил глава Росгидромета, на полигоне обустроены термометрические скважины, площадка мониторинга сезонно-талого слоя, скважины для мониторинга подрусловых таликов, метеорологический комплекс. На дне фиорда установлена коса длиной 150 метров с датчиками температуры и сопротивления для мониторинга формирования сезонной морской мерзлоты.
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Также ученые разработали комплекс геофизических методов для изучения таких интересных мерзлотных явлений, как гидролакколиты.
"Первые представляют собой бугры пучения, на Шпицбергене достигающие высоты 40 метров, с ледяным ядром, которые способны при своем росте приподнимать и выносить на поверхность скальные породы. Это явление не только интересно само по себе, но и важно для оценки рисков, ассоциированных с деградацией мерзлоты, если вспомнить, что феномен Ямальского кратера связан со взрывом как раз такого бугра", - отметил Шумаков.
Он уточнил, что мерзлотный полигон на Шпицбергене становится местом отработки технологий освоения криолитозоны (зоны мерзлых грунтов), которые будут востребованы и на территории России.
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