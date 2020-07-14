На Шпицбергене заработал первый российский полигон для изучения мерзлоты

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый полигон для изучения многолетней мерзлоты, а также испытания технологий, которые могут применяться при освоении Арктики, заработал на Шпицбергене, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
"В 2016 году ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета начали работы и к настоящему моменту завершили создание мерзлотного полигона в окрестностях поселка Баренцбург – первого отечественного мерзлотного полигона в высокоширотной Арктике", - сказал Шумаков.
Как уточнил глава Росгидромета, на полигоне обустроены термометрические скважины, площадка мониторинга сезонно-талого слоя, скважины для мониторинга подрусловых таликов, метеорологический комплекс. На дне фиорда установлена коса длиной 150 метров с датчиками температуры и сопротивления для мониторинга формирования сезонной морской мерзлоты.
Также ученые разработали комплекс геофизических методов для изучения таких интересных мерзлотных явлений, как гидролакколиты.
"Первые представляют собой бугры пучения, на Шпицбергене достигающие высоты 40 метров, с ледяным ядром, которые способны при своем росте приподнимать и выносить на поверхность скальные породы. Это явление не только интересно само по себе, но и важно для оценки рисков, ассоциированных с деградацией мерзлоты, если вспомнить, что феномен Ямальского кратера связан со взрывом как раз такого бугра", - отметил Шумаков.
Он уточнил, что мерзлотный полигон на Шпицбергене становится местом отработки технологий освоения криолитозоны (зоны мерзлых грунтов), которые будут востребованы и на территории России.