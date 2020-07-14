Титов попросил Минпромторг поддержать производителей аттракционов

Титов объяснил, что в связи с действием ограничительных мер по коронавирусу на посещение парков, закрытием игровых площадок и торгово-развлекательных центров спрос на аттракционы и соответствующее оборудование практически сошел на нет.

"По экспертным оценкам годовой объем рынка составляет примерно 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда приходились на закупки государственных и муниципальных учреждений. В этом году из-за пандемии данные статьи затрат, которые финансируются из бюджета, были перераспределены на другие нужды, коммерческие организации также массово отказываются от закупки оборудования", - обращает внимание Титов.

К омбудсмену обратились представители отрасли, которые сообщили, что сегодня практически все предприятия-производители остановили свою работу, и учитывая сезонные особенности рынка, восстановить ее в 2020 году уже не смогут. "При этом практически 100% производителей оборудования для развлечений относятся к среднему, малому или микробизнесу и не смогут выжить без мер поддержки", - указывает Титов.