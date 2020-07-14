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Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, говорится в распространенном во вторник сообщении компании... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:46
министерство обороны сша
в мире
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https://ria.ru/20200709/1574136435.html
https://ria.ru/20200707/1574018330.html
никакие 3 Маха F-15 не летает. Это бред дилетантов из National Interest. Даже Миг-31 до 3 Махов не дотянет, а о F-15 говорить не к месту.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство обороны сша, в мире

Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

03:46 14.07.2020
4914
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США F-15E
Истребитель ВВС США F-15E
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
Истребитель ВВС США F-15E. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, говорится в распространенном во вторник сообщении компании Boeing.
"ВВС США заключили с Boeing контракт почти на 1,2 миллиарда долларов на строительство первой партии из восьми современных истребителей F-15EX… F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около 7 метров – ред.) и весом до 7000 фунтов (около 3,2 тонны – ред.)", - сказано в документе.
Кроме того, ВВС США объявили бессрочный контракт на поставку не оговоренного числа этой модели истребителей на сумму 23 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе.
"Планы на будущее говорят о 144 самолетах", - сказано там.
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Согласно сообщению на сайте ВВС США, первые восемь самолетов будут размещены на авиабазе "Эглин" в штате Флорида, где будут принимать участие в испытаниях. Первые две машины по плану должны быть произведены во втором квартале 2021 финансового года, остальные шесть – в 2023 финансовом году. В будущем они должны заместить F-15C/D.
Как отмечает журнал National Interest, этот самолет в отличие от других, даже более современных моделей, включая F-35, может развивать скорость более трех махов, что позволяет придать гиперзвуковому оружию хорошую стартовую скорость. F-35, с одной стороны, имеет в два раза меньшую скорость, а с другой, гиперзвуковое оружие таких габаритов не поместится в его оружейный отсек.
Ранее ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт заявил, что в предстоящий год США ускорят разработку наступательного гиперзвукового оружия. В марте были успешно проведены первые полетные испытания.
В настоящее время в США разрабатываются несколько гиперзвуковых носителей. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.
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Министерство обороны СШАВ мире
Популярные комментарии
никакие 3 Маха F-15 не летает. Это бред дилетантов из National Interest. Даже Миг-31 до 3 Махов не дотянет, а о F-15 говорить не к месту.
14 июля, 04:38
Leroy Cox
1200001
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