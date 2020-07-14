Китай назвал заявления США по Южно-Китайскому морю неоправданными

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Посольство Посольство КНР США назвало "совершенно неоправданными" заявления США об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море , говорится в заявлении представителя дипмиссии на ее сайте.

Ранее США официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз.

"Государственный департамент СЩА 13 июля 2020 года выпустил заявление, которое игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, раздувает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами. Эти обвинения совершенно неоправданы. Китайская сторона решительно против", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты, не будучи напрямую вовлеченными в споры, постоянно "вмешивались в это дело".

"Позиция Китая по Южно-Китайскому морю всегда была последовательной и четкой. Решительно охраняя свой территориальный суверенитет и права и интересы в области судоходства, Китай был привержен разрешению споров путем переговоров и консультаций с непосредственно причастными странами, работая с расхождениями через регламенты и механизмы и достигая обоюдно выгодного результата через взаимовыгодное сотрудничество", - сказано в документе.

У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.