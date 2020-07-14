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Китай назвал заявления США по Южно-Китайскому морю неоправданными
Посольство КНР в США назвало "совершенно неоправданными" заявления США об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море, говорится в заявлении представителя... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:50
южно-китайское море
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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южно-китайское море, китай, сша, в мире

Китай назвал заявления США по Южно-Китайскому морю неоправданными

03:43 14.07.2020 (обновлено: 03:50 14.07.2020)
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© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoЮжно-Китайское море
Южно-Китайское море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
Южно-Китайское море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Посольство КНР в США назвало "совершенно неоправданными" заявления США об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море, говорится в заявлении представителя дипмиссии на ее сайте.
Ранее США официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз.
"Государственный департамент СЩА 13 июля 2020 года выпустил заявление, которое игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, раздувает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами. Эти обвинения совершенно неоправданы. Китайская сторона решительно против", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что Соединенные Штаты, не будучи напрямую вовлеченными в споры, постоянно "вмешивались в это дело".
"Позиция Китая по Южно-Китайскому морю всегда была последовательной и четкой. Решительно охраняя свой территориальный суверенитет и права и интересы в области судоходства, Китай был привержен разрешению споров путем переговоров и консультаций с непосредственно причастными странами, работая с расхождениями через регламенты и механизмы и достигая обоюдно выгодного результата через взаимовыгодное сотрудничество", - сказано в документе.
У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
Пекин
Вчера, 12:05
Той же монетой. Китай ввел ответные санкции против чиновников США
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Южно-Китайское мореКитайСШАВ мире
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