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Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска
Авария оставила без электричества 11 центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго". РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:24
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Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска

03:24 14.07.2020
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ЛЭП. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл – РИА Новости. Авария оставила без электричества 11 центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".
"Аварийное отключение двух кабельных линий произошло в понедельник вечером. К ремонтным работам специалисты компании приступили сразу. Восстановить электроснабжение планируется во вторник ориентировочно до 13.00 местного времени (05.00 мск). Причина аварии выясняется", - рассказал собеседник агентства.
В настоящее время электричество отсутствует в домах на улицах Амурская, Ленина, Антона Буюклы, Вокзальная, Дзержинского, Институтская, Карла Маркса, Милицейская, Поповича, Пограничная и Коммунистическом проспекте.
Линии электропередач
10 июля, 11:45
В Омске восстановили электроснабжение после аварии на трех подстанциях
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