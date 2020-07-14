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Похудевший на 43 килограмма Разин рассказал о своей диете
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин раскрыл "секрет" похудения на 43 килограмма. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:59
россия
елена соломатина
шоу-бизнес
андрей разин
ласковый май
алла пугачева
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, елена соломатина, шоу-бизнес, андрей разин, ласковый май, алла пугачева

Похудевший на 43 килограмма Разин рассказал о своей диете

03:19 14.07.2020 (обновлено: 06:59 14.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин раскрыл "секрет" похудения на 43 килограмма. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
"Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 килограммов по сравнению со 150", - написал Разин.
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По словам продюсера, диета, которую ему посоветовали врачи, лечившие таких "серьезных людей", как Алла Пугачева, "очень хорошая".
"Она щадяще воздействует на организм. Чувствую я себя просто прекрасно", - добавил он.
Врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя в беседе с "Вечерней Москвой" диету Разина, отметила, что замена мяса на рыбу в диетическом питании не принципиальна. По ее словам, человек может заменять одни продукты другими, при этом главное – это укладываться в дефицитный калораж и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом.
"Либо это шутка с его стороны, либо расчет на сенсацию. Это мини-розыгрыш, потому что ничего принципиально нового в таком питании нет", — указала диетолог.
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РоссияЕлена СоломатинаШоу-бизнесАндрей РазинЛасковый майАлла Пугачева
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