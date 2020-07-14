Похудевший на 43 килограмма Разин рассказал о своей диете

"Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 килограммов по сравнению со 150", - написал Разин.

По словам продюсера, диета, которую ему посоветовали врачи, лечившие таких "серьезных людей", как Алла Пугачева , "очень хорошая".

"Она щадяще воздействует на организм. Чувствую я себя просто прекрасно", - добавил он.

Врач-диетолог Елена Соломатина , комментируя в беседе с " Вечерней Москвой " диету Разина, отметила, что замена мяса на рыбу в диетическом питании не принципиальна. По ее словам, человек может заменять одни продукты другими, при этом главное – это укладываться в дефицитный калораж и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом.