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Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о президенте
Суд в США отменил временный запрет, который не позволял племяннице президента Дональда Трампа Мэри Трамп публично обсуждать ее книгу о своем дяде, сообщил во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:17
дональд трамп
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о президенте

03:17 14.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Суд в США отменил временный запрет, который не позволял племяннице президента Дональда Трампа Мэри Трамп публично обсуждать ее книгу о своем дяде, сообщил во вторник ее адвокат Теодор Бутро.
"Суд принял правильное решение, отказав семье Трампа в их попытке заглушить основные политические заявления Мэри Трамп по важным вопросам, представляющим общественный интерес", - написал он в своем Twitter.
Это решение было принято накануне выхода в свет ее книги "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".
Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах.
Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.
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