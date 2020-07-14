Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о президенте

"Суд принял правильное решение, отказав семье Трампа в их попытке заглушить основные политические заявления Мэри Трамп по важным вопросам, представляющим общественный интерес", - написал он в своем Twitter.

Это решение было принято накануне выхода в свет ее книги "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".