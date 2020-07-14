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В Кировском районе Приморья ввели карантин из-за АЧС
Карантин ввели в Кировском районе Приморья из-за обнаружения очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:13
кировский район
приморский край
происшествия
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кировский район
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РИА Новости
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кировский район, приморский край, происшествия

В Кировском районе Приморья ввели карантин из-за АЧС

03:13 14.07.2020
269
© Michael ProbstСвиньи
Свиньи
© Michael Probst
Свиньи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Карантин ввели в Кировском районе Приморья из-за обнаружения очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщает правительство региона.
Вспышку заболевания обнаружили в селах Степановка и Марьяновка.
"В районе введен карантин. Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания – дезинфекцию хозяйств в частном секторе. На границе второй угрожаемой зоны установлены пункты пропуска", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день карантин по АЧС также действует в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.
В Приморье с лета 2019 года были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но с июня болезнь стали выявлять вновь.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Нижний Новгород
9 июля, 11:10
В двух районах Нижегородской области ликвидировали очаги АЧС
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