В Кировском районе Приморья ввели карантин из-за АЧС

"В районе введен карантин. Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания – дезинфекцию хозяйств в частном секторе. На границе второй угрожаемой зоны установлены пункты пропуска", – говорится в сообщении.

В Приморье с лета 2019 года были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но с июня болезнь стали выявлять вновь.