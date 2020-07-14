Власти выступили против снижения возраста получения охотничьего билета

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности считает нецелесообразным снижать в Правительственная комиссия по законопроектной деятельности считает нецелесообразным снижать в России до 16 лет возраст получения охотничьего билета, следует из проекта отзыва кабмина на соответствующий законопроект.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в октябре 2019 года, а затем переписан в новой редакции в феврале 2020 года. Документом предлагается определить правовые основания для передачи охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование россиянам и иностранцам. Для граждан РФ, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид разрешительных документов - разрешение на ношение и использование оружия, которое будет выдаваться на пять лет.

Предлагается также дать право временно передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет, при наличии соответствующего разрешения с согласия законного представителя. По решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ возраст получения охотничьего билета также может быть снижен до 16 лет.

Иностранцам разрешения будут выдаваться уполномоченным органом исполнительной власти по заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство, на срок не более 90 дней. Также законопроектом предлагается устранить избыточные требования к видовому составу охотничьего огнестрельного оружия, находящегося в собственности в рамках лимита в десять единиц.

"Предлагаемое законопроектом снижение возрастного ценза для граждан Российской Федерации, предоставляющего право на получение разрешения на ношение и использование оружия и выдачи охотничьего билета лицам, достигшими возраста 16 лет, нецелесообразно, поскольку достижение указанного возраста не означает, что несовершеннолетний гражданин способен принимать осознанные решения, осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий (бездействий), а также нести за них юридическую ответственность", - говорится в проекте отзыва (есть в распоряжении РИА Новости).

Кроме того, кабмин не поддержит положения об увеличении общего количества разрешенного к приобретению огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц, закрепления возможности приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия не более десяти единиц, не зависимо от типов оружия.

Положение о наделении войск Росгвардии полномочиями по участию в аккредитации органов сертификации (испытательных лабораторий) гражданского и служебного оружия и осуществления госконтроля за их деятельностью также не может быть поддержано, поскольку предлагаемые изменения в достаточной степени не обоснованы в пояснительной записке к законопроекту, указывается в документе.

Помимо этого, в правительстве предлагают уточнить положения статьи об условиях передачи оружия и основания для отказа в выдаче разрешения на ношение и использование оружия иностранным гражданам.