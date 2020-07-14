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Распространение нового коронавируса
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В больнице в Бергамо остались всего 30 пациентов с COVID-19
Ведущая больница итальянского города Бергамо, ставшего наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса в мире, на прошлой неделе отпраздновала выписку последнего РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:09
распространение нового коронавируса
бергамо
коронавирус covid-19
италия
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353
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бергамо, коронавирус covid-19, италия, в мире

В больнице в Бергамо остались всего 30 пациентов с COVID-19

03:09 14.07.2020
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© Фото : Пресс-служба больницы папы Иоанна XXIIIМедики больницы папы Иоанна XXIII
Медики больницы папы Иоанна XXIII
© Фото : Пресс-служба больницы папы Иоанна XXIII
РИМ, 14 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Ведущая больница итальянского города Бергамо, ставшего наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса в мире, на прошлой неделе отпраздновала выписку последнего пациента из отделения интенсивной терапии и надеется, что к началу августа зараженных в ней не останется вовсе, рассказал в интервью РИА Новости главный врач госпиталя папы Иоанна XXIII Фабио Пеццоли (Fabio Pezzoli).
"На прошлой неделе мы выписали из отделения интенсивной терапии последнего пациента, и после этого мы собрали весь персонал, врачей и медсестер, чтобы вспомнить всех пациентов, которые не справились с болезнью, и отпраздновать аплодисментами освобождение палаты срочной помощи от COVID-положительных пациентов", - заявил он.
В июне мэр Бергамо, где проживают 120 тысяч человек, заявил, что в городе вследствие заражения коронавирусом произошло 670 летальных исходов, что делает его наиболее пострадавшим городом в мире в пропорциональном отношении. Во всей провинции Бергамо, по официальным данным, насчитывается более 3 тысяч жертв эпидемии, однако местные власти оценивают их в два-три раза больше.
Как отметил Пеццоли, в его больнице продолжает работу отделение для "обычных" заболевших COVID-19.
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"Они являются носителями вируса, но мы не знаем, распространяется ли у них он или нет. С июня мы госпитализировали только одного человека с симптомами, с начала июля их не было вообще, это результат позволяет на многое надеяться", - сказал главврач
По словам Пеццоли, с положительными анализами, но без симптомов, в медучреждении находятся около 30 человек. Больница, объяснил специалист, должна держать их, поскольку возвращение к "доковидному" режиму работы требует изменения маршрутов передвижения пациентов по госпиталю – например, при поступлении инфицированного на скорой помощи его нужно доставить ко врачам без контакта с другими посетителями и больными.
"Я надеюсь, что к августу мы выпишем и оставшихся, но хрустального шара у меня нет. Уже 30 пациентов сейчас - это поразительный результат, - говорит Пеццоли. - Для сравнения в пиковый день 29 марта у нас было 550 пациентов с COVID, и все с симптоматикой".
По его словам, 100 из них находились в отделениях интенсивной терапии, и 70 из них были подвергнуты процедуре интубации трахеи.
"За эти три-четыре месяца через нашу больницу прошло около 3200 пациентов, 2000 мы госпитализировали, 430 умерли. Эти цифры поставили нас на переднюю линию борьбы с коронавирусом, и вы знаете, что Бергамо в этом плане получил "черную медаль" во время этой пандемии", - сказал Пеццоли.
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Он подчеркнул, что в число 2300 вылеченных больных вошли пациенты полевого госпиталя, где были размещены российские специалисты.
"Они работали с самыми тяжелыми случаями, и я говорю это от чистого сердца, они справились очень хорошо", - сказал руководитель больницы, которая носит имя папы Иоанна XXIII. Этот понтифик, занимавший папский престол с 1958 по 1963 год, выступал за мир и диалог между разными странами, идеологиями и конфессиями.
Пеццоли рассказал, что несмотря на то что церемония закрытия прошла 7 мая, освобожденные от пациентов помещения полевого госпиталя теперь используются для проведения медицинских проверок.
"Мы вызываем всех выздоровевших для исследований, чтобы понять, какой след остался в их организмах. К сожалению, такие патологии остаются – в мозгу, легких и сердце", - подчеркнул
После того, как Италия вышла из-под удара эпидемии, медики бергамской больницы наконец-то получили возможность отдохнуть.
"Раньше они работали день и ночь и в выходные, сейчас они могут проводить выходные дома и планировать отпуск в одну-две недели, чтобы побыть с семьей. Это мне кажется священным их правом", - заключил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
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