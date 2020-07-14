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Жителя Чукотки подозревают в убийстве двух рыбаков
Житель Чукотки подозревается в убийстве двух рыбаков из охотничьего карабина на почве ссоры, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:54
чукотка
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
чукотка, происшествия

Жителя Чукотки подозревают в убийстве двух рыбаков

02:54 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Житель Чукотки подозревается в убийстве двух рыбаков из охотничьего карабина на почве ссоры, сообщает региональное СУСК РФ.
В субботу, 11 июля, поступило сообщение, что в балке на берегу Анадырского лимана найдены двое мертвых мужчин с огнестрельными ранениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".
"Лицо, причастное к убийству мужчин, было установлено. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Анадырского района. По версии следствия, 11 июля в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в балке, расположенном на берегу Анадырского лимана в окрестностях расформированного поселка Шахтерский, по причине произошедшей ссоры вооружился охотничьим карабином с заряженными патронами и поочередно произвел из него выстрелы в головы потерпевших", - говорится в сообщении.
От огнестрельных ранений двое мужчин скончались на месте. Фигурант дела арестован, назначен комплекс судебных экспертиз.
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