Жителя Чукотки подозревают в убийстве двух рыбаков

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Житель Чукотки подозревается в убийстве двух рыбаков из охотничьего карабина на почве ссоры, сообщает региональное СУСК РФ.
В субботу, 11 июля, поступило сообщение, что в балке на берегу Анадырского лимана найдены двое мертвых мужчин с огнестрельными ранениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".
"Лицо, причастное к убийству мужчин, было установлено. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель Анадырского района. По версии следствия, 11 июля в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в балке, расположенном на берегу Анадырского лимана в окрестностях расформированного поселка Шахтерский, по причине произошедшей ссоры вооружился охотничьим карабином с заряженными патронами и поочередно произвел из него выстрелы в головы потерпевших", - говорится в сообщении.
От огнестрельных ранений двое мужчин скончались на месте. Фигурант дела арестован, назначен комплекс судебных экспертиз.