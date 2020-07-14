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Заболевший COVID-19 глава Бразилии надеется вскоре вернуться к работе
Президент Бразилии Жаир Болсонару, заболевший коронавирусом, заявил, что уже не может больше находиться дома и ждет очередного теста в надежде скоро вернуться к РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:52
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коронавирус covid-19
жаир болсонару
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, бразилия, в мире

Заболевший COVID-19 глава Бразилии надеется вскоре вернуться к работе

02:52 14.07.2020
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© REUTERS / Adriano Machado/File PhotoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado/File Photo
Президент Бразилии Жаир Болсонару . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару, заболевший коронавирусом, заявил, что уже не может больше находиться дома и ждет очередного теста в надежде скоро вернуться к нормальной работе.
"14 июля будет новый тест ПЦР, чтобы проверить, есть ли у меня вирус, или нет … Жду с нетерпением результата, потому что не могу больше сидеть дома. Я чувствую себя хорошо", - сказал он в интервью CNN Brasil.
Президент отметил, что вернется к работе, скорее всего, на следующей неделе. Болсонару подчеркнул, что пока он не избавится от вируса, будет находиться дома.
7 июля президент сообщал, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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