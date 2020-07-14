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Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт
Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:01
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
ливия
египет
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халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, ливия, египет, в мире

Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

02:52 14.07.2020 (обновлено: 07:01 14.07.2020)
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© AP Photo / Manu BraboЛивия
Ливия
© AP Photo / Manu Brabo
Ливия. Архивное фото
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
"Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами - Ливией и Египтом - с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе", - говорится в распространенном во вторник заявлении.
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Отмечается, что парламент "приветствует слова президента Египта, сказанные им в присутствии представителей ливийских племен".
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран", - отмечается в заявлении.
Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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