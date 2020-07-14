Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

"Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами - Ливией и Египтом - с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе", - говорится в распространенном во вторник заявлении.