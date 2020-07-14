Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых артист предлагает заплатить полицейскому. Кадры сняты сразу после смертельной аварии на Садовом кольце. Также в эфире продемонстрировали видео с медосвидетельствования Ефремова, на котором он показывает средний палец во время процедуры.
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"Во время ДТП он (Ефремов. – прим. ред.) вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп", — заявил Пашаев.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.