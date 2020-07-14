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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:46
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

02:46 14.07.2020
14934
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" показали кадры с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которых артист предлагает заплатить полицейскому. Кадры сняты сразу после смертельной аварии на Садовом кольце. Также в эфире продемонстрировали видео с медосвидетельствования Ефремова, на котором он показывает средний палец во время процедуры.
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"Во время ДТП он (Ефремов. – прим. ред.) вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп", — заявил Пашаев.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
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Майкл Бедняк
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