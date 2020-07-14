СМИ: на НПЗ в Венесуэле, где произошел пожар, возобновили производство

Как сообщали на прошлой неделе местные СМИ, пожар произошел на каталитической установке НПЗ "Кардон" в Пунто-Фихо в штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы. СМИ отмечали, что в июне на предприятии после ремонта возобновилось производство бензина 91 марки в объёме 30 тысяч баррелей в сутки. Катализатор из Ирана для установки крекинга был поставлен в Венесуэлу в апреле.
Завод "Кардон" мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объёмом переработки почти в миллион баррелей в день - 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.
Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.