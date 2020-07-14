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Трамп поздравил "своего друга" Дуду с "историческим переизбранием"
Президент США Дональд Трамп поздравил польского лидера Анджея Дуду с переизбранием и выразил готовность сотрудничать с ним. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:24
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Трамп поздравил "своего друга" Дуду с "историческим переизбранием"

02:24 14.07.2020
267
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил польского лидера Анджея Дуду с переизбранием и выразил готовность сотрудничать с ним.
"Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием! Буду рад продолжить нашу важную совместную работу по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и безопасность телекоммуникаций!" – написал он во вторник в Twitter.
По данным госизбиркома Польши, который обработал 100% протоколов избирательных комиссий, во втором туре президентских выборов кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 51,03% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Вчера, 21:29
Дуда остается. В Польше нынешнего президента переизбрали на второй срок
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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