https://ria.ru/20200714/1574307130.html
Трамп поздравил "своего друга" Дуду с "историческим переизбранием"
Президент США Дональд Трамп поздравил польского лидера Анджея Дуду с переизбранием и выразил готовность сотрудничать с ним. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:24
2020-07-14T02:24
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303288.html
1
польша
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573496012_0:88:3332:1962_1400x0_80_0_0_c22d433354059f07419d7b3ada06f7d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире