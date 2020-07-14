https://ria.ru/20200714/1574307100.html
В Якутии от удара молнии погиб артист балета
Артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб от удара молнии в Чурапчинском улусе республики. Об этом сообщает местное... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:20
2020-07-14T02:20
республика саха (якутия)
происшествия
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https://ria.ru/20200704/1573877739.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153293/60/1532936016_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_8f62903f9d53d9b1f259ce38195e2275.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия