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В Якутии от удара молнии погиб артист балета
Артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб от удара молнии в Чурапчинском улусе республики. Об этом сообщает местное... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:20
республика саха (якутия)
происшествия
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РИА Новости
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии от удара молнии погиб артист балета

02:20 14.07.2020
4607
© AP Photo / Rodrigo AbdГроза
Гроза
© AP Photo / Rodrigo Abd
Гроза. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб от удара молнии в Чурапчинском улусе республики. Об этом сообщает местное издание SakhaLife со ссылкой на источник в театре.
Данную информацию изданию подтвердила бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова.
"Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста… До больницы его не успели довезти. Похоронят его в родном Таттинском улусе", - рассказала собеседница издания.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что от удара молнии во время грозы на берегу Финского залива в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга погиб семилетний ребенок.
Дождь в Москве
4 июля, 02:02
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
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