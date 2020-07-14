Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574306906.html
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:54
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
университет джонса хопкинса
южная америка
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://ria.ru/20200714/1574306650.html
https://ria.ru/20200712/1574235973.html
https://ria.ru/20200713/1574300372.html
https://ria.ru/20200713/1574299816.html
южная америка
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1400x0_80_0_0_e29573190361207b322e9409259de590.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_320e0714a46dafa91d92d6a6301afa90.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_320:0:2368:2048_1400x0_80_0_0_8da689750775b49146a9ab6c875f40d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир чуланов, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, университет джонса хопкинса, южная америка, сша, в мире

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

01:50 14.07.2020 (обновлено: 02:54 14.07.2020)
626
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 00.11 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764. Скончались, по информации университета, 570 776 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 163 038 человек.
Бразилия
01:23Распространение нового коронавируса
В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

Данные Всемирной организации здравоохранения

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 12,7 миллиона, всего скончались более 566 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила в свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 215 539 случаев заражения коронавирусом, умерли 5037 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 768 307, число летальных исходов - 566 654.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 669 879 и Европе - 2 925 686.

Четыре сценария распространения коронавируса

Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
12 июля, 14:17Распространение нового коронавируса
Песков прокомментировал динамику распространения коронавируса в России
В первую группу он отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, лидеры которых "взяли контроль над ситуацией в свои руки", что позволило эффективно донести до населения необходимость принятия мер.
В "европейском" сценарии были масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.
Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости. Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий.
В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.

Риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Вчера, 19:45Распространение нового коронавируса
В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.
Ученый подчеркнул, что ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших могут затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 19:37Распространение нового коронавируса
В ВОЗ призвали тщательнее изучить срок действия иммунитета к COVID-19
1110002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаЮжная АмерикаСШАВ мире
Рекомендуем
Медики в защитных костюмах в зоне прилета в аэропорту Шереметьево
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Иван Сафронов в Лефортовском суде
ФСБ предъявила обвинение в госизмене Сафронову
Гроза
В Якутии от удара молнии погиб артист балета
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Продюсер Андрей Разин
Похудевший на 43 килограмма Разин рассказал о своей диете
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Будильник
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,7 миллиона
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Сафронов еще не давал показаний, сообщил адвокат
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
"Я вам заплачу": разговор Ефремова с полицейским после ДТП попал на видео
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат: родственники погибшего Захарова отказывались от денег за ток-шоу
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19
Иван Сафронов
ФСБ предъявила Сафронову обвинение в госизмене
Медицинские работники в Международном аэропорту Шереметьево
В России отменят обязательную изоляцию для въезжающих с 15 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния