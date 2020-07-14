Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 00.11 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764. Скончались, по информации университета, 570 776 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 163 038 человек.

Данные Всемирной организации здравоохранения

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и превысило 12,7 миллиона, всего скончались более 566 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила в свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 215 539 случаев заражения коронавирусом, умерли 5037 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 768 307, число летальных исходов - 566 654.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 669 879 и Европе - 2 925 686.

Четыре сценария распространения коронавируса

Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

В первую группу он отнес страны Юго-Восточной Азии , Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки , лидеры которых "взяли контроль над ситуацией в свои руки", что позволило эффективно донести до населения необходимость принятия мер.

В "европейском" сценарии были масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.

Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости. Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий.

В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки , Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.

Риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов

Врач привел в пример США и Индию , где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.

Ученый подчеркнул, что ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших могут затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.