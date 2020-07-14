Турция отвергла критику ЕС своих действий у берегов Кипра

"Отношение Турции к проблемам в Восточном Средиземноморье известно. Первыми шагами для их решения является установление механизма сотрудничества в области справедливого обмена углеводородными ресурсами между двумя народами острова, возобновление каналов диалога с Турцией, создание атмосферы диалога и сотрудничества в регионе без предварительных условий", - говорится в заявлении Аксоя.