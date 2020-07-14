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Турция отвергла критику ЕС своих действий у берегов Кипра
Турция настаивает на справедливом распределении природных ресурсов Кипра между греками-киприотами и турками-киприотами, заявил пресс-секретарь турецкого МИД... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:43
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353
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евросоюз, кипр, турция, в мире

Турция отвергла критику ЕС своих действий у берегов Кипра

01:43 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кипр. Архивное фото
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Турция настаивает на справедливом распределении природных ресурсов Кипра между греками-киприотами и турками-киприотами, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Как ранее сообщил Боррель, министры иностранных дел Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник поручили проработать возможные меры в ответ на действия Турции в Восточном Средиземноморье, в частности, на бурение в исключительной экономической зоне Кипра.
"Отношение Турции к проблемам в Восточном Средиземноморье известно. Первыми шагами для их решения является установление механизма сотрудничества в области справедливого обмена углеводородными ресурсами между двумя народами острова, возобновление каналов диалога с Турцией, создание атмосферы диалога и сотрудничества в регионе без предварительных условий", - говорится в заявлении Аксоя.
По его словам, напряженность в Восточном Средиземноморье может быть прекращена только при принятии такого подхода всеми сторонами.
Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра. В частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра. ЕС ввел индивидуальные санкции против физических лиц и компаний, причастных к бурению, которые включают замораживание активов и запрет на поездки в страны союза.
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