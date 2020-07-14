Турция обвинила ЕС в двойных стандартах из-за политики по Ливии

"Если ЕС хочет внести свой вклад в мирное урегулирование ливийского кризиса, он должен отказаться от двойных стандартов, связанных с операцией IRINI, и поддержать международную легитимность (Правительства национального согласия Ливии) в соответствии с решениями Совбеза ООН", - говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, Турция с самого начала кризиса в Ливии подчеркивает, что у него нет военного решения, и способствует международным усилиям по активизации политического процесса в этой стране под эгидой ООН.