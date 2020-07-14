ФСБ предъявила обвинение в госизмене Сафронову

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы " Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы " Роскосмоса Ивану Сафронову , сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого. Вину он не признал.

"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — заявил юрист.

Павлов добавил, что Сафронов еще не давал показаний в рамках своего дела.

По его словам, криминалисты ФСБ не нашли сведений, содержащих гостайну, в журналистских публикациях Сафронова. "Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью", - рассказал журналистам Павлов.

Сотрудничество со следствием

Также Павлов заявил, что Сафронов собирается сотрудничать со следствием. "Собирается ли Иван сотрудничать со следствием, чтобы установить истину? Конечно, мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами", - сказал юрист.

Адвокат Олег Елисеев рассказал РИА Новости, что следователь взял с защиты Сафронова подписку о неразглашении.

Он не уточнил, взяли ли подписку с одного из адвокатов Сафронова Ивана Павлова, который в следственном управлении, где сегодня фигуранту предъявили обвинение в госизмене, не присутствовал.

Этот документ предупреждает, что разглашение данных предварительного расследования дела может быть уголовно наказуемым преступлением.

В свою очередь, адвокат Евгений Смирнов сообщил РИА Новости, что арестованный советник главы "Роскосмоса" чувствует себя хорошо, в СИЗО его права не нарушаются.

"Иван чувствует себя хорошо, состояние у него отличное, он бодрый", - рассказал защитник.

Дело Сафронова

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ , Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.