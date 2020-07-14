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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 20 286, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:23
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353
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

01:23 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 20 286, сообщил минздрав страны.
По информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 884 967. Всего в стране скончались 72 833 заболевших, за последние 24 часа - 733 человек.
По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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