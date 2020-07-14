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В США расширили список потенциально смертельно опасных антисептиков
Регулятор в США расширил до почти 60 позиций список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:22
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США расширили список потенциально смертельно опасных антисептиков

01:22 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроизводство антисептических средств
Производство антисептических средств
© РИА Новости / Илья Питалев
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Производство антисептических средств. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Регулятор в США расширил до почти 60 позиций список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта, сообщает во вторник телеканал CBS News.
Согласно обновленному списку на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, в него теперь входят 59 наименований, которые производятся 11 компаниями. Десять из них мексиканские, страна происхождения еще одной не указана, но название фирмы – на испанском языке.
По информации управления, участились случаи, когда метиловый спирт обнаруживают в санитайзерах, на которых написано, что они сделаны на основе этилового спирта.
"Агентству известно о взрослых и детях, глотавших санитайзеры для рук с содержанием метилового спирта, что недавно приводило к нежелательным последствиям, включая слепоту, госпитализацию или смерть", - сказано на сайте ведомства.
Часть товаров из списка управления уже отозвана или рекомендована к отзыву.
Спрос на санитайзеры подскочил на фоне пандемии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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