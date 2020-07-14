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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200714/1574306586.html
Турция отвергла критику ЕС, недовольного изменением статуса Святой Софии
Определения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является суверенным правом Турции, никто не может вмешиваться в этот вопрос, заявил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:17
религия и мировоззрение
евросоюз
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евросоюз, турция, в мире

Турция отвергла критику ЕС, недовольного изменением статуса Святой Софии

01:17 14.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / JoJan / Западная галерея собора Святой Софии в Стамбуле
Западная галерея собора Святой Софии в Стамбуле
CC BY-SA 3.0 / JoJan /
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Определения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является суверенным правом Турции, никто не может вмешиваться в этот вопрос, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
По словам Борреля, главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник поддержали предложение призвать Турцию пересмотреть и отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле.
"Еще раз подчеркиваем, что Айя-София является собственностью Турции, и любые проекты в ее отношении, включая изменение статуса, относятся к суверенитету республики. Никто не может вмешиваться в наше суверенное право", - говорится в заявлении Аксоя.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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По его словам, благодаря своему новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для представителей всех религий. "Любой желающий сможет посетить это великолепное здание. Кроме того, работы внутри Айя-Софии не повредят желаемым критериям для сохранения в списке всемирного культурного наследия", - отметил Аксой.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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