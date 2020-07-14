Турция отвергла критику ЕС, недовольного изменением статуса Святой Софии

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Определения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Определения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является суверенным правом Турции , никто не может вмешиваться в этот вопрос, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля

По словам Борреля, главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник поддержали предложение призвать Турцию пересмотреть и отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле.

"Еще раз подчеркиваем, что Айя-София является собственностью Турции, и любые проекты в ее отношении, включая изменение статуса, относятся к суверенитету республики. Никто не может вмешиваться в наше суверенное право", - говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, благодаря своему новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для представителей всех религий. "Любой желающий сможет посетить это великолепное здание. Кроме того, работы внутри Айя-Софии не повредят желаемым критериям для сохранения в списке всемирного культурного наследия", - отметил Аксой.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.