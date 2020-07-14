Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров "ядерной пятерки"

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров "ядерной пятерки" ООН "в ближайшем будущем", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили проведение встречи лидеров P5 в ближайшем будущем в ознаменование 75-летней годовщины основания Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

Кроме того, стороны затронули ситуацию в Афганистане, а Помпео также "поднял вопрос безопасности выборов", сказано в пресс-релизе.

Ранее МИД РФ сообщил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, в его ходе также обсуждалось урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии.

В МИД России добавили, что в ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.