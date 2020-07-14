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Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров "ядерной пятерки"
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров "ядерной пятерки" ООН "в ближайшем будущем",... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:28
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майк помпео
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россия, майк помпео, сергей лавров, сша, в мире

Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров "ядерной пятерки"

01:13 14.07.2020 (обновлено: 01:28 14.07.2020)
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© Фото : МИД РФСергей Лавров и Майк Помпео
Сергей Лавров и Майк Помпео
© Фото : МИД РФ
Сергей Лавров и Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров "ядерной пятерки" ООН "в ближайшем будущем", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили проведение встречи лидеров P5 в ближайшем будущем в ознаменование 75-летней годовщины основания Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.
Кроме того, стороны затронули ситуацию в Афганистане, а Помпео также "поднял вопрос безопасности выборов", сказано в пресс-релизе.
Ранее МИД РФ сообщил, что разговор состоялся по инициативе американской стороны, в его ходе также обсуждалось урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии.
В МИД России добавили, что в ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
6 июля, 12:05
В МИД рассказали о подготовке к саммиту стран "ядерной пятерки" ООН
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.
Ранее Путин, говоря об идее проведения саммита пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН, заявил, что в международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, такая встреча будет востребована и полезна.
Президент РФ Владимир Путин
12 июля, 13:34
Путин поддержал идею саммита "ядерной пятерки"
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РоссияМайк ПомпеоСергей ЛавровСШАВ мире
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