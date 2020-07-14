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В ДНР сообщили об обесточивании села из-за обстрела со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждена линия электропередачи, сообщил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:35
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР сообщили об обесточивании села из-за обстрела со стороны ВСУ

00:35 14.07.2020
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждена линия электропередачи, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Боевики 10 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) ... открыли огонь по району Коминтерново с применением 120-миллиметрового миномета. В момент обстрела жители находились в своих домах. В результате подлой стрельбы была повреждена ЛЭП, населенный пункт остался без энергоснабжения. Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что адекватными действиями подразделений ДНР огневая активность противника была подавлена.
"Противник понес потери, по предварительной информации, двое боевиков погибшими и один раненый", - сказал представитель ведомства.
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