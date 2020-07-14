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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574306194.html
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
дмитрий чернышенко
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, владимир путин, европа, общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

00:34 14.07.2020 (обновлено: 00:58 14.07.2020)
30558
© РИА Новости/Аврора / Перейти в фотобанкМедики в защитных костюмах в зоне прилета в аэропорту Шереметьево
Медики в защитных костюмах в зоне прилета в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости/Аврора
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Медики в защитных костюмах в зоне прилета в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.
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Постепенное снятие ограничений на полеты за рубеж

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — сказала она на брифинге.
По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.
Как указал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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Позитивная динамика

Президент Владимир Путин ранее заявил, что в борьбе с коронавирусом есть позитивная динамика.
"Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное - мы видим позитивную динамику, и сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере", - сказал он на совещании по национальным проектам.
Глава государства отметил, что ежесуточный процент выявленных случаев заболевания остается стабильным, при этом растет количество выздоровевших.
"В этой связи подавляющее число субъектов Российской Федерации приступили к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений", - указал Путин.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общее число выявленных случаев заболевания в мире, по данным ВОЗ, составляет 12 768 307, число летальных исходов - 566 654. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 669 879 и Европе - 2 925 686.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ЧернышенкоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВладимир ПутинЕвропаОбщество
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