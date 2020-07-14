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В США рассказали о производстве перспективной вакцины от коронавируса
Производство перспективной вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:30
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США рассказали о производстве перспективной вакцины от коронавируса

00:30 14.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Производство перспективной вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
"Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через 4-6 недель. Мы будем ее активно производить до конца лета", - сказал представитель администрации.
Кроме того, по его словам, США рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года. Это количество доз немного меньше населения США.
Одобренных для применения вакцин от COVID-19 пока не существует, но США уже налаживают мощности для их производства. Возможен вариант, когда перспективную вакцину начнут производить еще до окончания клинических испытаний, чтобы не терять время на случай одобрения со стороны регуляторов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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