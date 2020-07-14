https://ria.ru/20200714/1574306151.html
В США рассказали о производстве перспективной вакцины от коронавируса
Производство перспективной вакцины от коронавируса в США начнется до конца лета, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:30
2020-07-14T00:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости.
Производство перспективной вакцины от коронавируса
в США
начнется до конца лета, сообщил телеканал CNBC
со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
"Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через 4-6 недель. Мы будем ее активно производить до конца лета", - сказал представитель администрации.
Кроме того, по его словам, США рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года. Это количество доз немного меньше населения США.
Одобренных для применения вакцин от COVID-19 пока не существует, но США уже налаживают мощности для их производства. Возможен вариант, когда перспективную вакцину начнут производить еще до окончания клинических испытаний, чтобы не терять время на случай одобрения со стороны регуляторов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.