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"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание
Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля, сообщал оператор проекта Nord Stream AG. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:27
россия
северный поток
газпром
экономика
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РИА Новости
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россия, северный поток, газпром, экономика

"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание

00:27 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВетка газопровода "Северный поток"
Ветка газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ветка газопровода "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля, сообщал оператор проекта Nord Stream AG.
График работ по техническому обслуживанию был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Оператор также отмечал, что все работы по техобслуживанию и эксплуатации газопровода осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения распространения COVID-19.
Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" был запущен в 2011 году. Две нитки газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходят по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Фактические объемы прокачки по газопроводу превышают проектные мощности: в 2019 году "Газпром" экспортировал по "Северному потоку" 58,5 миллиарда кубометров газа.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
10 июля, 08:00
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РоссияСеверный потокГазпромЭкономика
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