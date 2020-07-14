Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574306007.html
В Мексике изучают ситуацию с россиянами на аварийной яхте
Власти Мексики в курсе ситуации с россиянами на аварийной яхте и находятся в контакте с российскими дипломатами, сообщил РИА Новости источник в руководстве... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:22
россия
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1400x0_80_0_0_8547a78d097b1d830fcfa0562d0eba71.jpg
https://ria.ru/20200127/1563927664.html
россия
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1400x0_80_0_0_8547a78d097b1d830fcfa0562d0eba71.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_a2dc979e068d6e2658d18ad045905f62.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_682:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_cbef8804877ea71fe601eb6e33562a3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мексика, в мире

В Мексике изучают ситуацию с россиянами на аварийной яхте

00:22 14.07.2020
441
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Власти Мексики в курсе ситуации с россиянами на аварийной яхте и находятся в контакте с российскими дипломатами, сообщил РИА Новости источник в руководстве Национального института миграции страны.
Неделю назад семеро россиян на яхте с течью и поломкой двигателя прибыли в мексиканский порт на острове Мухерес, где им запретили без виз сходить на берег и дали две недели на ремонт. По истечении этого срока они обязаны покинуть страну морем, однако погодные, визовые и санитарные препятствия делают невозможным дальнейшее морское путешествие. Россияне, среди которых трое маленьких детей, просят о миграционном коридоре, чтобы через Мексику вылететь в Россию.
"Могу сказать, что ситуация находится на рассмотрении, и ответ будет дан. Этим совместно с институтом занимаются российские консулы", - сказал источник.
Старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский сообщил, что продолжающиеся переговоры пока не принесли результатов. Ранее дипломаты запросили в МИД Мексики разрешение для путешественников на въезд в Мексику с целью вылета в Россию по гуманитарным обстоятельствам
"Официального ответа от МИД Мексики пока нет, мы продолжаем вести переговоры на федеральном и региональном уровне, были встречи с миграционной службой и руководством порта, но пока что все упирается в разрешение на въезд. В момент прибытия у них был запрет на въезд", - сказал он.
СКР Ярослав Мудрый
27 января, 15:28
Корабли Балтфлота помогли экипажу иностранной яхты в Аденском заливе
511301
Обсудить 0
РоссияМексикаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США
Прокуроры рассказали о попытках подруги Эпштейна скрыться от ареста
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стивен Сигал и внучка Диснея предложили поднять им налоги из-за пандемии
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения
Американский полицейский
В США расследуют задержание афроамериканца по аналогии с Флойдом
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
В США рассказали о производстве перспективной вакцины от коронавируса
Ветка газопровода Северный поток
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание
Западная галерея собора Святой Софии в Стамбуле
Турция отвергла критику ЕС, недовольного изменением статуса Святой Софии
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
В Бахрейне сожалеют, что Святая София стала местом раскола
Военнослужащие армии Украины
В ДНР сообщили об обесточивании села из-за обстрела со стороны ВСУ
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Лидеры оппозиции на протесте в Белграде потребовали новых выборов
Продавец разделывает мясо
Раскрыты причины быстрой порчи мяса
Ливия
Турция обвинила ЕС в двойных стандартах из-за политики по Ливии
Кипр
Турция отвергла критику ЕС своих действий у берегов Кипра
Производство антисептических средств
В США расширили список потенциально смертельно опасных антисептиков
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния