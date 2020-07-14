В Мексике изучают ситуацию с россиянами на аварийной яхте

Неделю назад семеро россиян на яхте с течью и поломкой двигателя прибыли в мексиканский порт на острове Мухерес, где им запретили без виз сходить на берег и дали две недели на ремонт. По истечении этого срока они обязаны покинуть страну морем, однако погодные, визовые и санитарные препятствия делают невозможным дальнейшее морское путешествие. Россияне, среди которых трое маленьких детей, просят о миграционном коридоре, чтобы через Мексику вылететь в Россию.