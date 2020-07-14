https://ria.ru/20200714/1574306007.html
В Мексике изучают ситуацию с россиянами на аварийной яхте
Власти Мексики в курсе ситуации с россиянами на аварийной яхте и находятся в контакте с российскими дипломатами, сообщил РИА Новости источник в руководстве... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:22
2020-07-14T00:22
россия
мексика
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мексика, в мире
МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости.
Власти Мексики
в курсе ситуации с россиянами на аварийной яхте и находятся в контакте с российскими дипломатами, сообщил РИА Новости источник в руководстве Национального института миграции страны.
Неделю назад семеро россиян на яхте с течью и поломкой двигателя прибыли в мексиканский порт на острове Мухерес, где им запретили без виз сходить на берег и дали две недели на ремонт. По истечении этого срока они обязаны покинуть страну морем, однако погодные, визовые и санитарные препятствия делают невозможным дальнейшее морское путешествие. Россияне, среди которых трое маленьких детей, просят о миграционном коридоре, чтобы через Мексику вылететь в Россию.
"Могу сказать, что ситуация находится на рассмотрении, и ответ будет дан. Этим совместно с институтом занимаются российские консулы", - сказал источник.
Старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский сообщил, что продолжающиеся переговоры пока не принесли результатов. Ранее дипломаты запросили в МИД Мексики
разрешение для путешественников на въезд в Мексику с целью вылета в Россию по гуманитарным обстоятельствам
"Официального ответа от МИД Мексики пока нет, мы продолжаем вести переговоры на федеральном и региональном уровне, были встречи с миграционной службой и руководством порта, но пока что все упирается в разрешение на въезд. В момент прибытия у них был запрет на въезд", - сказал он.