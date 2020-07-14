https://ria.ru/20200714/1574305917.html
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:12
2020-07-14T01:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, весь мир, в мире