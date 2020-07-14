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Распространение нового коронавируса
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T01:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, весь мир, в мире

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов человек

00:12 14.07.2020 (обновлено: 01:06 14.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 00.11 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764. Скончались, по информации университета, 570 776 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 163 038 человек.
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