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СП указала Росстату на недочеты при подсчете доли технологичных компаний
Счетная палата указала на недочеты методики Росстата по расчету доли технологичных предприятий в РФ, которая необходима для реализации майского указа президента РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:31
алексей кудрин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
счетная палата рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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алексей кудрин, федеральная служба государственной статистики (росстат), счетная палата рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

СП указала Росстату на недочеты при подсчете доли технологичных компаний

00:31 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Счетная палата указала на недочеты методики Росстата по расчету доли технологичных предприятий в РФ, которая необходима для реализации майского указа президента Владимира Путина, Росстат пообещал их устранить, говорится в пресс-релизе контрольного ведомства.
Согласно указу, доля осуществляющих технологические инновации компаний к 2024 году должна достигнуть 50%. "Однако действующий сейчас подход расчета показателя по удельному весу, который применяет Росстат, не позволяет оценить реальную долю технологичных предприятий", - говорится в сообщении.
Росстат начал применять в декабре 2019 года новую методику расчета, по которой доля инновационных компаний за 2017 год после пересчета выросла с 7,5% до 20,8%, за 2018 год составила 19,8%. Причина такого роста – в изменении формулы расчета: были введены неоднозначные, по мнению СП, критерии отбора организаций, исключены из расчета почти 40% обследованных организаций. Также отмечен крайне низкий охват организаций - 50 тысяч, в то время как в реестре ФНС по окончанию 2017 года числилось 284 тысячи компаний.
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В целом, Росстат с выводами СП согласился. "Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия позволил нам увидеть наши недочеты в методике, которые мы устраним", - отметила замруководителя службы Ирина Шаповал.
С учетом выявленных недостатков СП предлагает нормативно урегулировать правила формирования выборочной совокупности организаций и определить ее пороговые значения, развивать автоматизированные системы обработки и хранения информации, а также внести изменения в методологию расчета показателя "удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций".
Счетная палата намерена продолжить мониторинг этой темы. "Мы на этом отчете не остановимся. Сейчас мы увидели некоторые тонкости показателя, который используется в этой национальной цели. Но не в показателе только дело. Самой технологической инновационной политики как таковой нет до конца. И мы должны будем этим озадачиться, еще сделать ряд обследований, которые бы помогли правительству и президенту четче сформулировать, в чем же проблема", - резюмировал глава СП Алексей Кудрин.
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Алексей КудринФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Счетная палата РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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