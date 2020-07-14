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Ник Кейв поделился трейлером своего сольного выступления в пустом зале
Ник Кейв выложил на своем YouTube-канале трейлер сольного выступления в пустом зале Александра-Палас в Лондоне, сообщает NME. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, ник кейв, лондон

Ник Кейв поделился трейлером своего сольного выступления в пустом зале

07:50 14.07.2020
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Ник Кейв выложил на своем YouTube-канале трейлер сольного выступления в пустом зале Александра-Палас в Лондоне, сообщает NME.
Оно называется "Идиотская молитва" (так же, как и трек 1997 года "Idiot Prayer") и будет транслироваться только один раз онлайн 23 июля в восемь часов вечера по Москве. Билеты можно приобрести на сайте.
Солист The Bad Seeds исполнит самые разные песни: из раннего творчества, из проекта Grinderman и из недавнего альбома “Ghosteen" (2019).
В трейлере он что-то пишет в записной книжке, затем встает, идет на основную сцену и садится за рояль.
Кейв пояснил фанатам, что в прошедшем году ему нравилось играть свои песни по-новому, с акцентом на словах, он собирался записать эти новые "очищенные" версии своих композиций, но начался карантин. В итоге появилась идея снять их на видео, что и было сделано при помощи ирландского кинооператора Робби Райана ("Фаворитка", "Брачная история").
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