Ник Кейв поделился трейлером своего сольного выступления в пустом зале

В трейлере он что-то пишет в записной книжке, затем встает, идет на основную сцену и садится за рояль.

Кейв пояснил фанатам, что в прошедшем году ему нравилось играть свои песни по-новому, с акцентом на словах, он собирался записать эти новые "очищенные" версии своих композиций, но начался карантин. В итоге появилась идея снять их на видео, что и было сделано при помощи ирландского кинооператора Робби Райана ("Фаворитка", "Брачная история").