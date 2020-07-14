https://ria.ru/20200714/1574302300.html
Ник Кейв поделился трейлером своего сольного выступления в пустом зале
Ник Кейв выложил на своем YouTube-канале трейлер сольного выступления в пустом зале Александра-Палас в Лондоне, сообщает NME. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T07:50
2020-07-14T07:50
культура
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
ник кейв
лондон
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574287104_165:0:972:454_1400x0_80_0_0_adf6ac0d2b6cd4ec68d1fb8f33e41878.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, ник кейв, лондон
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости
. Ник Кейв выложил на своем YouTube-канале трейлер сольного выступления в пустом зале Александра-Палас в Лондоне, сообщает
NME.
Оно называется "Идиотская молитва" (так же, как и трек 1997 года "Idiot Prayer") и будет транслироваться только один раз онлайн 23 июля в восемь часов вечера по Москве. Билеты можно приобрести на сайте
.
Солист The Bad Seeds исполнит самые разные песни: из раннего творчества, из проекта Grinderman и из недавнего альбома “Ghosteen" (2019).
В трейлере он что-то пишет в записной книжке, затем встает, идет на основную сцену и садится за рояль.
Кейв пояснил фанатам, что в прошедшем году ему нравилось играть свои песни по-новому, с акцентом на словах, он собирался записать эти новые "очищенные" версии своих композиций, но начался карантин. В итоге появилась идея снять их на видео, что и было сделано при помощи ирландского кинооператора Робби Райана ("Фаворитка", "Брачная история").