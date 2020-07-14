СМИ узнали, куда отправят Вин Дизеля в "Форсаже 9"

Во время интервью с ним на радио SiriusXM ведущая Джулия Каннингем начала рассуждать о том, куда движется франшиза: "Я не знаю, что будет сделано, чтобы нас удивить. Космос, подлодки… Я представить себе не могу, что будет в следующем фильме".