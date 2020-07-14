https://ria.ru/20200714/1574298568.html
СМИ узнали, куда отправят Вин Дизеля в "Форсаже 9"
По словам актера и рэпера Лудакриса, принимавшего участие в съемках фильма, действие "Форсажа 9" частично разворачивается в космосе, сообщает The Independent. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:07
2020-07-14T04:07
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вин дизель (марк синклер винсент)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости
. По словам актера и рэпера Лудакриса, принимавшего участие в съемках фильма, действие "Форсажа 9" частично разворачивается в космосе, сообщает
The Independent.
Во время интервью с ним на радио SiriusXM ведущая Джулия Каннингем начала рассуждать о том, куда движется франшиза: "Я не знаю, что будет сделано, чтобы нас удивить. Космос, подлодки… Я представить себе не могу, что будет в следующем фильме".
Лудакрис, сыгравший роль механика Теджа, ответил, что в своих догадках она близка к истине: "Вы сейчас сказали кое-что очень важное. Мне кажется, у вас отличная интуиция, потому что вы кое-что угадали, но больше я ничего не скажу".
Ведущая повторила свою идею, но Лудакрис отказался сообщить дополнительные подробности.
Ранее сценарист ленты Крис Морган также намекал
, что герои франшизы могут оказаться в космосе.
Из-за пандемии коронавируса Univeresal перенес премьеру "Форсажа 9", планируется, что она состоится 2 апреля 2021 года.