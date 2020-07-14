Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200714/1574298568.html
СМИ узнали, куда отправят Вин Дизеля в "Форсаже 9"
По словам актера и рэпера Лудакриса, принимавшего участие в съемках фильма, действие "Форсажа 9" частично разворачивается в космосе, сообщает The Independent. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:07
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151180/65/1511806599_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_db0ca1b87d9e1436d3aa0df178c3e5e6.jpg
https://ria.ru/20200129/1564000800.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151180/65/1511806599_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_db0ca1b87d9e1436d3aa0df178c3e5e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151180/65/1511806599_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_d5c4531105ef6baf822f7410ecc9ffb7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151180/65/1511806599_976:0:2976:2000_1400x0_80_0_0_8cbe6347672638f66db4d0d4b62d82db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)

СМИ узнали, куда отправят Вин Дизеля в "Форсаже 9"

04:07 14.07.2020
188
© AP Photo / Invision/ Rich FuryАктер Вин Дизель
Актер Вин Дизель
© AP Photo / Invision/ Rich Fury
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. По словам актера и рэпера Лудакриса, принимавшего участие в съемках фильма, действие "Форсажа 9" частично разворачивается в космосе, сообщает The Independent.
Во время интервью с ним на радио SiriusXM ведущая Джулия Каннингем начала рассуждать о том, куда движется франшиза: "Я не знаю, что будет сделано, чтобы нас удивить. Космос, подлодки… Я представить себе не могу, что будет в следующем фильме".
Лудакрис, сыгравший роль механика Теджа, ответил, что в своих догадках она близка к истине: "Вы сейчас сказали кое-что очень важное. Мне кажется, у вас отличная интуиция, потому что вы кое-что угадали, но больше я ничего не скажу".
Ведущая повторила свою идею, но Лудакрис отказался сообщить дополнительные подробности.
Ранее сценарист ленты Крис Морган также намекал, что герои франшизы могут оказаться в космосе.
Из-за пандемии коронавируса Univeresal перенес премьеру "Форсажа 9", планируется, что она состоится 2 апреля 2021 года.
Кадр из трейлера фильма Форсаж 9
29 января, 11:56Культура
В Сеть выложили первый тизер фильма "Форсаж 9"
010000
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
Рекомендуем
Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
Скриншот мультфильма Стартрек: Нижние палубы
В Сети появился трейлер мультфильма "Стартрек: Нижние палубы"
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
Дженнифер Лопес рассказала, что работает над новой музыкой
Кадр из клипа на песню Кислород певицы Лолиты Милявской
Лолиту собирают по частям в клипе на песню "Кислород"
Кадр из серила Ходячие мертвецы
Шоураннер "Ходячих мертвецов" раскрыла детали финала десятого сезона
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
Пятый эпизод "Звездных войн" стал лидером проката в США
Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля Сцены из супружеской жизни по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького.
Куценко заменит Домогарова в обновленном спектакле Кончаловского во МХАТ
Скриншот 5 сезона сериала Люцифер
Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Люцифер"
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Девушка в новом автомобиле
Коллекторы рассказали о рекордном снижении объема автокредитов в России
Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
В России разрабатывают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Президент США Дональд Трамп
Суд разрешил племяннице Трампа публично обсуждать ее книгу о президенте
Будильник
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Премьера фильма Маньяк в Афимол-Сити
Элайджа Вуд рассказал, почему хочет сняться в сериале "Властелин колец"
Здание Центрального банка РФ
Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40В Кемерово ребенок пострадал при пожаре в частном доме
07:39В Киргизии за сутки выявили 421 случай COVID-19
07:38В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния