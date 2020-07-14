Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574296570.html
"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии
На днях в селе Леуза простились с фронтовиком Иваном Николаевичем Несмеяновым — на похороны пришли почти все местные жители, а также вице-премьер правительства... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:00
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
александр бастрыкин
москва
ограбление
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574294730_0:118:603:457_1400x0_80_0_0_70dc02bef5128f2d3f8d767cd0be7590.jpg
https://ria.ru/20190314/1551767885.html
https://ria.ru/20190126/1549937766.html
Вечная память ему. Больно читать про то, как беспомощных стариков, прошедших войну забивают отморозки, которые и ногтя его не стоят. Все таки нужна смертная казнь в некоторых случаях.....хотя бы с отсрочкой наказания, чтобы в случае невиновности, у человека было время доказатьэто. Ошибки не исключены
75
Откуда берутся такие выродки и как их земля носит?!
55
5
республика башкортостан
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574294730_0:118:603:457_1400x0_80_0_0_70dc02bef5128f2d3f8d767cd0be7590.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574294730_0:103:602:554_1400x0_80_0_0_6415b5fc2367bd20c53a8ab920d0cf16.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574294730_0:85:602:687_1400x0_80_0_0_664761b1b62da9fda3d304ec3a950f08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, александр бастрыкин, москва, ограбление, убийство

"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии

08:00 14.07.2020
12183
© Фото : Аккаунт Рустема Ахмадинурова в социальной сети "ВКонтакте" Ветеран Иван Несмеянов
Ветеран Иван Несмеянов
© Фото : Аккаунт Рустема Ахмадинурова в социальной сети "ВКонтакте"
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Мария Семенова. На днях в селе Леуза простились с фронтовиком Иваном Николаевичем Несмеяновым — на похороны пришли почти все местные жители, а также вице-премьер правительства Башкирии. Ветерана обокрали и убили: связали руки и ноги, ударили по голове, забрали все сбережения. Дело на особом контроле главы Следственного комитета, но преступников пока не нашли. Об этой трагедии — в материале РИА Новости.

"Руки связаны за спиной, голова в крови"

Иван Несмеянов воевал на Забайкальском фронте, участвовал в Манчьжурской операции, а погиб дома от рук соотечественников. Девятого июня тело обнаружили соседи, которые пришли проведать старика.
Иван Николаевич жил один, но к нему приезжали дочери, убирались, привозили продукты. Столетнему пенсионеру помогали и односельчане. "То я, то соседка приносили молоко, хлеб, воду из колодца таскали, он же почти не ходит. Из окошка крикнет — кто-нибудь к нему и заглянет", — рассказывает родственница ветерана Таисия Рухтина.
© Фото : Аккаунт Рустема Ахмадинурова в социальной сети "ВКонтакте" Ветеран Иван Несмеянов
Ветеран Иван Несмеянов
© Фото : Аккаунт Рустема Ахмадинурова в социальной сети "ВКонтакте"
Ветеран Иван Несмеянов
По словам местных, Иван Николаевич был осторожным, не каждого подпускал к себе — но в тот день это его не спасло.
Первой заподозрила неладное Таисия, когда в районе трех часов дня 9 июня отправилась навестить родственника.

"Вижу, ворота изнутри заперты на щеколду — с тех пор как у него двадцать с лишним лет жена умерла, такого не было. Я встревожилась. У соседей взяла гвоздодер, вошла. Потом смотрю: изба закрыта не изнутри, а снаружи на затвор, я испугалась, побежала за помощью", — восстанавливает она ход событий.

Вместе с односельчанками Таисия увидела в доме страшную картину: "Открыли дверь — а он лежит в прихожей, руки за спиной стянуты и привязаны к ногам, голова вся в крови, и пол тоже. Мы бросились кто в полицию звонить, кто — в сельсовет".
Анатолий Леонидович Борисович
14 марта 2019, 08:00
В Подмосковье банда грабителей до смерти избила ветерана ради наживы
По ее мнению, преступники закрыли ворота в надежде, что так Ивана Николаевича не будут искать.
"А сами через забор перепрыгнули, вокруг полно заброшенных участков — иди куда хочешь. Думали, мы увидим, что все заперто, да и повернем обратно", — рассуждает она.

"А куда ему деньги тратить?"

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали, что у Ивана Николаевича пропала крупная сумма денег. В СК по Республике Башкортостан "в интересах следствия" отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заметили только, что ордена и медали Несмеянова на месте. Но односельчане в один голос твердят: о том, что у пенсионера есть накопления, знали все.

"Он экономный был. Часто повторял: "Больше пяти тысяч в месяц не расходую". А ведь у участника войны пенсия больше, да и выплаты к праздникам. Все были в курсе, что у него есть деньги, — как иначе, деревня же у нас. Говорили: "Такси ни разу не вызвал, в магазин не ходил, соседи и дочь еду приносили, одевался во все старое, послевоенное, куда ему тратить". У нас работы нет, а жить хорошо все хотят. Кто-то и додумался", — вздыхает Таисия.

"Но мы не представляли, что найдутся настолько жестокие люди. Убили человека, который прошел войну! — не скрывает эмоций односельчанка погибшего фронтовика. — Страшно после такого оставаться одной дома с детьми".

"Четверо неизвестных"

Глава местного отделения "Единой России" назначил награду за сведения об убийстве Несмеянова — до 500 тысяч рублей. Оставить сообщение можно, позвонив на горячую линию 8 (800) 201-89-03. Как прокомментировали в пресс-службе партии, с ними уже связалась соседка: "Она рассказала, что около дома ветерана долго находились четверо неместных мужчин, выглядели подозрительно. Считает, они причастны. Мы, конечно, не делаем выводы сами — передали информацию в следственные органы".
Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Михайловна Стратийчук
26 января 2019, 08:00
На Ставрополье ветерана войны убили из-за 20 тысяч рублей
На месте происшествия работают криминалисты и полицейские, в Леузу прибыл министр МВД по Башкирии Роман Деев. Возбудили уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряженное с разбоем". Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования. Преступникам грозит пожизненное заключение — а их, конечно, найдут.
5074334727
Обсудить 5
Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияАлександр БастрыкинМоскваограблениеУбийство
Популярные комментарии
Вечная память ему. Больно читать про то, как беспомощных стариков, прошедших войну забивают отморозки, которые и ногтя его не стоят. Все таки нужна смертная казнь в некоторых случаях.....хотя бы с отсрочкой наказания, чтобы в случае невиновности, у человека было время доказатьэто. Ошибки не исключены
14 июля, 09:06
aalex23484
7200201
Откуда берутся такие выродки и как их земля носит?!
14 июля, 09:37
АНДРЕЙ КОННИН
5400100
Рекомендуем
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
Водоросли ламинария (морская капуста) во время просушки
В Хабаровском крае начался "сезон охоты на водоросли"
Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером
Без присутствия: инвалидам упростили получение справок и парковочных мест
Люди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция
Может ли Святая София объединить русских и турок?
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Полиция
В Ялте пропал семилетний мальчик
Драка с участием сына Бари Алибасова
Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович
Заместитель министра обороны Казахстана умер от коронавируса
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково
За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Минздраве рассказали об иммунитете после вакцинации от коронавируса
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
04:31США приравняли паспорта Гонконга к китайским
04:29Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
04:15Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии выросло до 15
Лента новостейМолния