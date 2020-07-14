"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Мария Семенова. На днях в селе Леуза простились с фронтовиком Иваном Николаевичем Несмеяновым — на похороны пришли почти все местные жители, а также вице-премьер правительства Башкирии. Ветерана обокрали и убили: связали руки и ноги, ударили по голове, забрали все сбережения. Дело на особом контроле главы Следственного комитета, но преступников пока не нашли. Об этой трагедии — в материале РИА Новости.

"Руки связаны за спиной, голова в крови"

Иван Несмеянов воевал на Забайкальском фронте, участвовал в Манчьжурской операции, а погиб дома от рук соотечественников. Девятого июня тело обнаружили соседи, которые пришли проведать старика.

Иван Николаевич жил один, но к нему приезжали дочери, убирались, привозили продукты. Столетнему пенсионеру помогали и односельчане. "То я, то соседка приносили молоко, хлеб, воду из колодца таскали, он же почти не ходит. Из окошка крикнет — кто-нибудь к нему и заглянет", — рассказывает родственница ветерана Таисия Рухтина.

По словам местных, Иван Николаевич был осторожным, не каждого подпускал к себе — но в тот день это его не спасло.

Первой заподозрила неладное Таисия, когда в районе трех часов дня 9 июня отправилась навестить родственника.

"Вижу, ворота изнутри заперты на щеколду — с тех пор как у него двадцать с лишним лет жена умерла, такого не было. Я встревожилась. У соседей взяла гвоздодер, вошла. Потом смотрю: изба закрыта не изнутри, а снаружи на затвор, я испугалась, побежала за помощью", — восстанавливает она ход событий.

Вместе с односельчанками Таисия увидела в доме страшную картину: "Открыли дверь — а он лежит в прихожей, руки за спиной стянуты и привязаны к ногам, голова вся в крови, и пол тоже. Мы бросились кто в полицию звонить, кто — в сельсовет".

По ее мнению, преступники закрыли ворота в надежде, что так Ивана Николаевича не будут искать.

"А сами через забор перепрыгнули, вокруг полно заброшенных участков — иди куда хочешь. Думали, мы увидим, что все заперто, да и повернем обратно", — рассуждает она.

"А куда ему деньги тратить?"

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали, что у Ивана Николаевича пропала крупная сумма денег. В СК по Республике Башкортостан "в интересах следствия" отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заметили только, что ордена и медали Несмеянова на месте. Но односельчане в один голос твердят: о том, что у пенсионера есть накопления, знали все.

"Он экономный был. Часто повторял: "Больше пяти тысяч в месяц не расходую". А ведь у участника войны пенсия больше, да и выплаты к праздникам. Все были в курсе, что у него есть деньги, — как иначе, деревня же у нас. Говорили: "Такси ни разу не вызвал, в магазин не ходил, соседи и дочь еду приносили, одевался во все старое, послевоенное, куда ему тратить". У нас работы нет, а жить хорошо все хотят. Кто-то и додумался", — вздыхает Таисия.

"Но мы не представляли, что найдутся настолько жестокие люди. Убили человека, который прошел войну! — не скрывает эмоций односельчанка погибшего фронтовика. — Страшно после такого оставаться одной дома с детьми".

"Четверо неизвестных"

Глава местного отделения "Единой России" назначил награду за сведения об убийстве Несмеянова — до 500 тысяч рублей. Оставить сообщение можно, позвонив на горячую линию 8 (800) 201-89-03. Как прокомментировали в пресс-службе партии, с ними уже связалась соседка: "Она рассказала, что около дома ветерана долго находились четверо неместных мужчин, выглядели подозрительно. Считает, они причастны. Мы, конечно, не делаем выводы сами — передали информацию в следственные органы".